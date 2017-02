Radio Leverkusen?

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat am Mittwoch in Köln jungen Karnevalisten aus Nordrhein-Westfalen empfangen. Die Kinderprinzenpaare und -dreigestirne waren aus 25 Städten des Landes ins Theater am Tanzbrunnen gekommen, wo ihnen Kraft den Karnevalsorden des Landes überreichte.